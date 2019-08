Bagnacavallo: i vincitori di Billiedon, primo trofeo di tennis maschile organizzato dal Chiribilli Bistrò

Si sono svolte sabato 3 agosto presso il Chiribilli Bistrò di Bagnacavallo le premiazioni di Billiedon, primo trofeo di tennis maschile a squadre organizzato dal Chiribilli Bistrò in collaborazione con il Circolo Tennis di via della Repubblica, dove si sono svolte le gare.

Ad aggiudicarsi il torneo sono state due squadre: per il tabellone A Buoni ma non buonissimi, composta da Alessandro Gardenghi, Lorenzo Saviotti e Fabio Cammarata, per il tabellone B il Batti lei teamdi cui facevano Cristian Margotti, Daniele Bavagnoli e Pasquale Grazioso. Buone sono state anche le prestazioni delle giovani promesse Luca Cammarata e Matias Bina, che si sono battuti egregiamente contro avversari più grandi di loro.

Il torneo, patrocinato dal Comune e rivolto a giocatori non professionisti, ha visto la partecipazione di sedici squadre per un totale di quarantotto atleti.

Soddisfatti gli organizzatori, che annunciano nuove edizioni: «Billiedonha ottenuto grande successo – sottolineano – e noi siamo già al lavoro per rendere l’evento ancora più importante. Un grazie particolare va alle numerose aziende sponsor che l’hanno reso possibile, fornendo premi in trofei, coppe, buoni, prodotti e servizi. Ottima è stata anche la gestione del Circolo Tennis di Bagnacavallo».