Triangolare Alfonsine – Massa L. – Classe: i biancazzurri trovano la rete cinque volte

Temperatura altissima anche ieri al Brigata Cremona: triangolare che parte con il match Massa Lombarda-Classe: la formazione bianconera, che militerà in promozione nella prossima stagione, e rischia anche di segnare con l’ottimo Scala. Il Classe, formazione di Eccellenza, cerca di impensierire Lusa, ma il numero 1 (fresco campione di tale categoria) risponde bene, e non corre nemmeno molti pericoli. Un pareggio giusto. A questo punto Massa e Classe si accordano affinchè siano i bianconeri a disputare il match successivo, visto il risultato di parità che non ha dato né vincitori né vinti.

Cambia la musica quando Lusa e compagni incontrano l’Alfonsine, che avevano preparato una prima formazione con giocatori come gli Innocenti, Ricci Maccarini, Bertoni e Derjai. I biancazzurri trovano la rete cinque volte, prima con una doppietta di Riccardo Innocenti (di cui un rigore da manuale), poi con Tavolieri, Derjai e Ricci Maccarini. Tutto facile. Da segnalare un ottimo intervento di Pesci, istintivo, che nega la terza rete alla testa di Riccardo Innocenti.

Nell’ultima partita, l’Alfonsine cambia totalmente volto (ringiovanendo di molti anni…) e incontra il Classe. Nell’arco di tre minuti si decide la partita: sblocca le marcature Ettore Casadei, ma due minuti dopo pareggiano i biancorossi con una bellissima rete di Zeqiri. Ancora una volta le speranze dell’Alfonsine vengono spezzate da un legno: in questo caso si tratta del palo colpito da Ettore Casadei a due terzi del match.

Nel dettaglio:

MASSA LOMBARDA-CLASSE 0-0

Al 5’ tentativo di Fabbri dalla media distanza, ma il suo tiro è fuori misura. Al 10’ secondo tentativo del numero 10 dalla medesima distanza, ma Lusa blocca senza problemi. Al 22’ punizione di Scala da 25 metri, cerca la porta, ma mira troppo a lato. Al 24’ calcio d’angolo per i biancorossi, Polidori riesce a colpire cadendo, ma Lusa blocca facilmente. 29’, Scarpari cerca il secondo palo da sinistra, ma non trova la porta. Al 40’ Scala parte sul filo del fuorigioco, entra in area, tira, ma Bonazza ha un buon riflesso e respinge. Passano due minuti ed è ancora il numero 7 nel vivo dell’azione: viene servito da Filippone in area, arriva in corsa, ma calcia troppo alto.

MASSA L.: Lusa, Vaccari, Montanari, Vinjolli, Amadori, Seck, Scala, Rea, Tosi, Filippone, Ghinassi. All. Montanari

CLASSE: Bonazza, Pantieri, Cavallari, Savini, Ragazzini, Cappello (32’ Goni), Scarpari, Baldini (38’ Neri), Casadei Stefano (32’ Andalò), Fabbri (35’ Moscato), Polidori. All. Giorgi

RETI: nessuna

MASSA LOMBARDA-ALFONSINE 0-5

Al 1’ incursione di Manara sulla sinistra, Tavolieri in area colpisce in qualche modo, ma la mira è sbagliata. Al 6’ discesa di Santucci in solitaria, palla a Manara, ancora a Santucci che tira, ma Lusa blocca sicuro. Al 9’ Derjai scende sulla sinistra, si accentra, ma viene atterrato in area; Riccardo Innocenti si incarica della massima punizione, e spiazza Lusa con un tiro nel sette. Al 13’ rapida discesa di Santucci, uscita di Lusa che chiude lo specchio al giocatore, respingendo il suo tiro; nel proseguo dell’azione la palla arriva ad Alessandrini, ma Lusa blocca in due tempi il suo tentativo. Al 15’ la seconda rete di Riccardo Innocenti: Alessandrini mette in mezzo da destra, e il numero 9 appoggia in rete. 19’, calcio d’angolo di Federico Innocenti, colpo di testa di Alessandrini, ma la palla esce a lato.

Al 20’ è Tavolieri ad andare in rete con un sinistro da fuori che Lusa riesce solo a toccare prima che finisca in rete, ancora nel sette. Al 22’ è nuovamente Santucci ad entrare in area, ma Lusa ha la meglio anche stavolta. Altro calcio d’angolo al 23’, Bertoni colpisce di testa, ma la palla è alta. Al 34’ bellissima azione degli Innocenti, con cross di Federico, colpo di testa di Riccardo davanti alla porta, ma ancora meglio riesce a fare Pesci, che d’istinto si tuffa e respinge con il corpo. Al 36’ discesa di Derjai, si accentra, entra in area, e fredda Pesci in uscita. Al 41’ azione manovrata dei biancazzurri, e alla fine è Ricci Maccarini ad avventarsi su una palla in mezzo e a far partire un missile su cui Pesci non può fare nulla. Al 44’ cerca la sesta rete da 20 metri Derjai, ma la mira è troppo alta.

MASSA L.: Lusa (26’ Pesci), Melina, Quartieri, Amadori, Raspadori, Grandi, Alpi, Lumci, Donati, Giuliani, Genuario, Rabuano. All. Montanari

ALFONSINE: Palermo, Ricci Maccarini, Manara, Alessandrini, Bertoni, Scatozza, Santucci, Derjai, Innocenti Riccardo, Innocenti Federico, Tavolieri. All. Gori

RETI: 9’ rig. e 15’ Riccardo Innocenti (A), 20’ Tavolieri (A), 36’ Derjai (A), 41’ Ricci Maccarini (A)

CLASSE-ALFONSINE 1-1

Al 5’ splendido passaggio di Venturi al centro per Ettore Casadei, che devia in rete senza difficoltà. Al 7’ la replica del Classe con Zeqiri, che dalla destra fa partire un velenosissimo tiro a girare che entra nel palo opposto. Al 29’ Tunde spara da fuori, e Carroli blocca in due tempi. Al 31’ Ettore Casadei trova un varco per tirare da posizione molto laterale e colpisce il palo, Malo ha l’occasione per riprovarci, ma Sangiorgi respinge. Al 43’ tentativo di Valgimigli dalla media distanza, ma è decisamente fuori misura. Al 45’ ci prova Malo quasi da trequarti, ma blocca sicuro Sangiorgi.

CLASSE: Sangiorgi, Rustignoli, D’Urbano, Valgimigli, Ragazzini (Goni), Cappello, Felli, Meoni, Sabbatani, Tunde, Zeqiri, Neri. All. Giorgi

ALFONSINE: Carroli, Scatozza (23’ Bartolomei), Sarto Filippo, Martino (23’ Simeoni), Succi, Hysa, Venturi, Ricciotti, Casadei Ettore (Bravi), Alessandrini (23’ Malo), Saporetti. All. Gori

RETI: 5’ Casadei Ettore (A), 7’ Zeqiri (C)