Festa dell’Assunta: a Voltana partono tre giorni di religione, cultura, eventi e sport

Da mercoledì 14 a venerdì 16 agosto a Voltana di Lugo parte la Festa dell’Assunta con tre giorni di iniziative a carattere religioso, culturale, ricreativo e sportivo al Santuario della Beata Vergine dell’Arginino (via Comunetta 7).

Una Festa, fanno sapere gli organizzatori, nata per celebrare “la bellissima immagine di una Madonna, ritenuta miracolosa e conosciuta con il nome di Vergine della Valle dell’Arginino. Pratiche devozionali le cui radici affondano nella notte dei tempi visto che la povera popolazione che abitava quei luoghi la venerava ben prima della costruzione della chiesa che fu consacrata il 2 novembre 1727”.

L’edizione 2019 della Festa dell’Assunta assume inoltre un particolare significato poiché sarà dedicata a don Felice Marchi, parroco della comunità di Voltana recentemente scomparso che, proseguendo nell’opera di don Pier Ugo Poggi e del maestro Silvagni, ha contribuito “a costruire ponti per tenere insieme la comunità, sapendo accogliere tutti, credenti e non, con la sua dolcezza e i suoi modi semplici e diretti”.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 14 agosto le iniziative religiose prenderanno il via alle 19, con il pellegrinaggio dalla chiesa di Voltana al Santuario, recitando il Rosario con S.E. Monsignor Giovanni Mosciatti, vescovo di Imola, che alle 20 celebrerà la Santa Messa. Disponibilità di un bus navetta per il ritorno a Voltana. Alle 18 apertura del punto ristoro, della pesca e della mostra “Luoghi di fede”, che espone le opere lignee di Gerardo Salomone. La mostra è a cura di Gloria Pagani e Maurizio Tabanelli. Dalle 20.30 spazio alla musica con la cover band Over thinking. Alle 23, ultimo appuntamento della giornata, verrà recitato il rosario.

Giovedì 15 agosto alle 7.30 apre il bar per le colazioni all’aperto, mentre le Messe saranno celebrate alle 8; 9.30 e 11. Il rosario è previsto per le 18 e per le 23. Alle 16 aprono il punto ristoro, la pesca e la mostra “Luoghi di fede”, seguite alle 18.30 dall’estrazione della lotteria. Alle 20.30 torna la musica con il piano bar di Serpico Duo.

Venerdì 16 agosto alle 18 aprono il punto ristoro, la pesca e la mostra “Luoghi di fede”. Alle 19 sono previsti la Messa e il rosario, che è in programma anche alle 23. Alle 19.45 parte la gara podistica “La camminata dell’Arginino”, mentre alle 20.30 si esibisce la Passepartout Band.

Il 14 e il 15 agosto sarà disponibile un servizio navetta che collegherà il piazzale della chiesa di Voltana col Santuario dell’Arginino. Gli orari delle partenze saranno esposti nella bacheca del circolo parrocchiale “Pier Giorgio Frassati” e davanti alla chiesa parrocchiale.

L’evento è organizzato dalla parrocchia di Voltana in collaborazione con il centro sociale Ca’ Vecchia e il patrocinio del Comune di Lugo.