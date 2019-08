Massa Lombarda, ultimi appuntamenti all’Arena in Massa con Tory Story 4 e Il Corriere

Ultima settimana di appuntamenti alla rassegna cinematografica estiva “Arena In Massa”. Da giovedì 15 a domenica 18 agosto sono infatti in programma gli ultimi due film di questa edizione. Le proiezioni iniziano alle 21.15 nel giardino del Museo della frutticoltura “Adolfo Bonvicini” di Massa Lombarda, in via Amendola 40.

Giovedì 15 e venerdì 16 agosto spazio al film d’animazione Toy Story 4. Woody e Buzz sono alle prese con un viaggio in compagnia di vecchi amici, inaspettati ritorni e nuovi arrivi come Forky, una forchetta trasformata in un riluttante giocattolo. Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Quando Forky, il nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in un giocattolo, si autodefinisce “spazzatura” e non giocattolo, Woody decide di mostrargli gli aspetti positivi di questa nuova vita.

Infine, sabato 17 e domenica 18 agosto c’è Il corriere – The Mule di Clint Eastwood. Il film vede protagonista l’ottantenne Earl Stone. Costretto a chiudere la sua attività imprenditoriale, Stone si ritrova solo e senza soldi. La sua unica possibilità di salvezza sembra legata a un lavoro che gli viene offerto, per il quale è richiesta unicamente l’abilità di guidare una macchina. Il compito sembra dei più semplici, ma, a sua insaputa, Earl è appena diventato il corriere della droga di un cartello messicano.

Il costo è di 5 euro (4,50 ridotto e 4 euro per i soci della Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese) e 12,50 euro l’abbinamento cena & cinema (per usufruire del pacchetto è obbligatoria la prenotazione). I locali convenzionati sono: ristorante pizzeria “Ellepi” e Pizze & Delizie. Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 345 9520012, oppure consultare il sito www.cinemaincentro.com. L’iniziativa è realizzata dal Comune di Massa Lombarda con la collaborazione della faentina Italsar, che fornisce il supporto tecnico, e di diversi ristoratori di Massa Lombarda.