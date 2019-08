Russi, al Centro Sociale Porta Nova il concerto di Daniela e Leonardo Vallicelli

Nuovi appuntamenti al Centro Sociale Culturale Porta Nova di Russi, sito in via Aldo Moro 2/1, per il mese di agosto. Mercoledì 14 agosto, alle ore 21.00, si terrà il concerto di “Daniela e Leonardo Vallicelli”, ad ingresso gratuito.

Daniela Vallicelli è nata e risiede a Forlì. Ha studiato canto ed ha partecipato a numerosissime serate in Italia, Francia, Germania. Ha preso parte ad alcune trasmissioni di RAI 2 con Paolo Limiti e partecipato al programma di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, aggiudicandosi il primo posto con il suo cavallo di battaglia, la canzone Granada. Si è esibita in vari teatri come ambasciatrice della canzone Italiana melodica insieme ad interpreti come Nilla Pizzi, Giorgio Consolini e Narciso Parigi.

Daniela, è l’unica giovane interprete a poter vantare di portare in giro con successo la tradizione del canto all’italiana (che tanto ha distinto Claudio Villa nei suoi quaranta anni di carriera).