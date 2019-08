Ferragosto a Massa Lombarda: tutto esaurito al Piccolo Festival della narrazione

Grande partecipazione anche nel secondo appuntamento del “Piccolo festival della narrazione” al vecchio lavatoio di Massa Lombarda, che ha visto protagonisti della serata, mercoledì 14 agosto, il Quartetto K e il loro spettacolo “Gitani e Magiari”.

Un folto pubblico ha infatti deciso di passare la vigilia di Ferragosto in compagnia della musica dall’area mitteleuropea, russa e balcanica, proposta dal quartetto composto da Stefano Martini (violino), Matteo Salerno (flauto), Egidio Collini (chitarra) e Nicola Domeniconi (contrabbasso). La serata è stata un viaggio attraverso la tradizione musicale magiara della Mitteleuropa, passando per la Russia zarista di inizio secolo scorso per arrivare fino ai piccoli villaggi della Transilvania e del sud dell’Ungheria.

Il “Piccolo festival della narrazione” si conclude mercoledì 21 agosto con l’incontro “Delitti (im)perfetti”. Il Festival è promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e della Provincia di Ravenna e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e di Bcc Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese.