Lugo, alla rassegna cinematografica estiva “Arena del Carmine” è il momento delle anteprime nazionali

La rassegna cinematografica estiva “Arena del Carmine” di Lugo continua al chiostro del Carmine (piazza Trisi 4) con nuove proiezioni e, novità di quest’anno, alcune anteprime nazionali.

Martedì 20 agosto è in programma Il complicato mondo di Nathalie di David Foenkinos e Stéphane Foenkinos. Il film racconta la storia di Nathalie Pêcheux, una professoressa di lettere divorziata e madre premurosa finché non scivola verso una gelosia malata. Se la sua prima vittima è la figlia di diciotto anni, Mathilde, il suo campo d’azione poi si estende ai suoi amici, ai suoi colleghi, fino ai suoi vicini di casa.

Mercoledì 21 agosto torna all’Arena del Carmine Dolor y gloria di Pedro Almodóvar, che racconta una serie di ricongiungimenti di Salvador Mallo, un regista cinematografico oramai sul viale del tramonto.

Giovedì 22 agosto primo appuntamento con le anteprime nazionali con la proiezione in lingua originale e sottotitoli in italiano di Wild rose di Tom Harper. Appena uscita di prigione, Rose deve trovare un lavoro per mantenere i due figli. Finalmente riesce a racimolare qualche soldo facendo le pulizie a casa di una donna della classe media ma il suo sogno è un altro: cantare e diventare una stella della musica country. Le anteprime proseguono venerdì 23 agosto con Genitori quasi perfetti di Laura Chiossone. La pellicola racconta l’esperienza di alcuni genitori alle prese con l’organizzazione delle feste di compleanno dei figli.

Sabato 24 agosto c’è Il professore e il pazzo di Farhad Safinia. Il film, che vede nel cast Mel Gibson e Sean Penn, è ambientato nel 1879, quando la grande impresa di redazione dell’Oxford English Dictionary trovò nuova linfa e vide più tardi la luce della pubblicazione grazie al lavoro infaticabile del professor James Murray e dei volontari di tutto il mondo a cui si era appellato nella ricerca di individuare e spiegare ogni parola della lingua inglese. Il traditore di Marco Bellocchio è in programma domenica 25 agosto. Il film è ambientato nella Sicilia degli anni Ottanta nel corso della guerra aperta fra le cosche mafiose.

Lunedì 26 agosto c’è A star is born di e con Bradley Cooper, vincitore del Premio Oscar per la miglior canzone originale. Le proiezioni iniziano alle 21.15. I biglietti costano 6 euro intero; 5 euro ridotto (tessera web, under 13, over 65) e 4,50 euro per soci LaBcc. È possibile sottoscrivere l’abbonamento per dieci ingressi al costo di 40 euro. È inoltre possibile acquistare, al costo di 13 euro, l’abbinamento cena&cinema con i locali convenzionati Jolly Lugo e Vineria Rossini (si consiglia la prenotazione).

La rassegna è organizzata da Cinemaincentro e dal Comune di Lugo con il contributo di Bcc Credito Cooperativo ravennate, forlivese imolese e Confcommercio Ascom Lugo.