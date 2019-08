Bagnacavallo Festival, il 22 agosto il concerto del trio Le Croque Madame

Il trio vocale – composto da Sabrina Mungari, Ilaria Petrantuono e Debora Bettoli – prende il nome da un originale toast francese e unisce vari ingredienti musicali attraverso le culture di diversi paesi, quali Italia, Francia, Stati Uniti, Brasile, Sud America, Portogallo. Questa formazione tutta al femminile proporrà al pubblico del Bagnacavallo Festival un viaggio dallo swing alla bossa, fino ai canti popolari del Sud Italia. In caso di maltempo, il concerto si svolgerà presso la chiesa del Suffragio, in via Trento Trieste a Bagnacavallo.

Il Bagnacavallo Festival proseguirà martedì 27 agosto alle 21.30 presso il giardino di casa Minguzzi, in via Matteotti 28, con il concerto delle Lame da Barba. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è a offerta libera. L’immagine del festival è di Anna Lisa Quarneti, in arte Piki.

La rassegna è ideata e organizzata dall’associazione culturale Controsenso sotto la direzione artistica di Michele Antonellini, in collaborazione con il Comune, con il patrocinio e il contributo della Regione Emilia-Romagna e il patrocinio della Pro Loco Bagnacavallo e dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna.

Le associazioni partner sono Doremi, Auser, Avis, Centro sociale Abbondanza, Cercare la Luna, Circolo Arci Casablanca, Collegium Musicum Classense, Consorzio il Bagnacavallo, Teatro del Drago.

Informazioni e programma completo: info@controsensobagnacavallo.it; cell. 333 7981563; www.bagnacavallofestival.wordpress.com.