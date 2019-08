Verlicchi (Per la Buona Politica): “apposita seduta di commissione sulle politiche di Welfare del comune”

In seguito alla seduta del Consiglio Comunale di Lugo del 30 luglio, Silvano Verlicchi, Consigliere Per la Buona Politica, chiede al Sindaco Ranalli e all’assessore al Welfare di dedicare uno spazio di approfondimento in una commissione dipartimentale sul tema riguardante la tutela, la cura e gli affidi per proteggere i minori e sostenere le famiglie.

“Le scelte dei Comuni della Bassa Romagna e della Ausl sono parse allineate alle direttive regionali, caratterizzate da interventi appropriati e di segno opposto a quelle che paiono emergere in una realtà territoriale della nostra regione” dichiara Verlicchi.

“I servizi sociali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna sono titolari delle funzioni pubbliche di protezione delle persone di minore età, intervengono nelle situazioni di disagio famigliare con l’obiettivo di favorire la crescita e lo sviluppo dei minori in un’ottica di benessere individuale e di comunità – prosegue il consigliere -. Poiché la complessità dei bisogni sociali, non solo quelli riferiti ai minori, richiede progettualità, programmi articolati e una gestione puntuale dei fenomeni in continua e rapida evoluzione, l’approfondimento richiesto è teso a focalizzare meglio i diversi fenomeni attraverso l’esame approfondito delle varie informazioni che saranno fornite”.

Verlicchi spiega che ritiene utile conoscere dettagliatamente il panorama statistico ed economico sulle condizioni dell’infanzia, dell’adolescenza, degli anziani in difficoltà nel comune di Lugo, e chiede a Sindaco e assessore di mettere a disposizione ogni informazione utile sulle principali caratteristiche socio-demografiche e sugli elementi qualificanti degli interventi attuati e in via di attuazione.

“Nell’occasione potrà essere portato come elemento fondante della discussione anche l’andamento del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale 2018-2020 – conclude il consigliere – per verificare lo stato di attuazione dei vari interventi attraverso la lettura dei principali indicatori e il raggiungimento degli obiettivi”