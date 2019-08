Russi. A Cà Masinet si conclude Concerti nelle corti

Si conclude domani sera, martedì 27 agosto, Concerti nelle corti, la rassegna itinerante che durante il mese di agosto ha unito musica e luoghi caratteristici.

A Cà Masinet, in via Chiarantane 2 a Russi, a partite dalle 21 , Pompignoli Trio sarà protagonista dell’ultimo appuntamento in programma.

Ingresso gratuito

La rassegna itinerante, promossa dall’ufficio cultura del Comune di Russi, ha toccato le location più suggestive del territorio comunale, avendo come scenario vecchie corti, antichi cortili e splendide residenze signorili, con l’obbiettivo di valorizzare preziosi angoli del luogo attraverso le note della buona musica.