Pubblicati tre bandi di Concorso per il Comune di Sant’Agata sul Santerno

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha pubblicato tre bandi di selezione pubblica per esami per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un istruttore tecnico (cat. C, posizione economica C/1), un collaboratore professionale conduttore di macchine operatrici complesse (cat. B3, posizione economica B/3) e un istruttore amministrativo (cat. C, posizione economica C/1) presso il Comune di Sant’Agata sul Santerno.

I candidati devono presentare la domanda di ammissione al concorso, completa delle dichiarazioni e allegati richiesti, entro e non oltre le 11:00 del 26 settembre 2019.

La domanda di ammissione al concorso può essere presentata unicamente on-line, a pena di esclusione, sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, sezione “Concorsi”.

Informazioni, scadenze e modalità di presentazione delle domande sono reperibili nel bandi di selezione, pubblicato nella stessa sezione del sito: www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Bandi-di-concorso/Concorsi-Pubblici-nella-Bassa-Romagna/Selezioni-aperte