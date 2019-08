A Casa Monti ad Alfonsine torna la mostra di piante grasse: tante le iniziative collaterali

Da oggi, giovedì 29 a domenica 1 settembre a Casa Monti, in via Passetto 3 ad Alfonsine, l’associazione “Il mare di Filippo” organizza la 14esima edizione della mostra di piante grasse “L’insolito nel quotidiano”.

Le quattro giornate saranno arricchite da iniziative benefiche che si svolgeranno nel giardino della casa museo. Giovedì 29 agosto dalle 19 ci sarà “Cappelletto no limits”, una mangiata senza limiti al costo di 12 euro bevande escluse (è gradita la prenotazione al 333 4281686, oppure al 333 6460182).

Venerdì 30 agosto alle 20.30 videoproiezioni a cura del fotoclub “Controluce” di Alfonsine.

Sabato 31 agosto alle 16.45 visita alla Fornace Violani a cura di Atlantide (ritrovo a Casa Monti); alle 20.30 fashion show a cura della Polisportiva Rossetta – 11° memorial Filippo Babini.

Domenica 1 settembre alle 17.30 visita guidata a Casa Monti a cura di Atlantide e alle 20.30 la corrida dei dilettanti allo sbaraglio, musica con Elisabetta e Claudio e torta per tutti, per festeggiare il decimo compleanno dell’associazione “Il mare di Filippo”.

Ogni sera dalle 18 sarà attivo uno stand gastronomico (il sabato e la domenica anche a pranzo dalle 12); sarà possibile inoltre visitare una mostra fotografica a cura di Luciano Cavassa e abbinata alla mostra di piante grasse. Per chi pranza o cena ci sarà la lotteria con premi.

Il ricavato di tutte le iniziative sarà devoluto in beneficenza. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Il mare di Filippo” con il patrocinio del Comune di Alfonsine, in collaborazione con Pro Loco, Atlantide, Casa Monti e la Consulta di Taglio Corelli – Villa Pianta. Per ulteriori informazioni, contattare l’associazione “Il mare di Filippo” al 333 4281686.