Giornata al mare e gita in barca per gli ospiti della Sassoli di Lugo

Giovedì 29 agosto un gruppo di anziani della Casa Residenza Sassoli di Lugo è stato ospite del Circolo Nautico di Marina Romea per il pranzo, un pomeriggio in allegria all’aria aperta e una gita in barca che ha molto emozionato e divertito gli anziani. Alcuni di loro, infatti, non vedevano il mare da oltre vent’anni.

Accanto agli anziani e agli operatori della Sassoli erano presenti per l’Asp dei Comuni della Bassa Romagna l’amministratore unico Pierluigi Ravagli e il direttore Monica Tagliavini e per il Circolo Nautico il presidente Pier Mario Masironi.

Sono intervenuti inoltre Mario Pretolani, presidente dell’Associazione Volontari e Amici dell’Istituto Oncologico Romagnolo e Giuseppina Torricelli, presidente dell’associazione Ravenna-Belarus.

L’Asp dei Comuni della Bassa Romagna ha rinnovato i ringraziamenti al Circolo Nautico per l’accoglienza come sempre calorosa e cordiale.