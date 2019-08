In bicicletta da Russi a Saluggia: il 79enne “Banafa” arriva al traguardo

Il 79enne russese Luciano Ballanti, conosciuto come “Banafa”, ha ricevuto dal sindaco di Saluggia un riconoscimento per aver portato a termine oggi, sabato 31 agosto, la sua impresa in solitaria: ha infatti percorso il cammino “Via delle Terre d’Acqua, dal Canal Farini al Lamone”, 410 km che uniscono Russi alla gemellata Saluggia.

Banafa è partito all’alba di giovedì, 29 agosto, attraversando il parco del Po, Ravenna, Comacchio, Ferrara, Piacenza, Mantova, Cremona, Pavia e Casale Monferrato. E’ stato il runner Marco Leone ad inaugurare il percorso, l’anno scorso, e Banafa ha deciso di fare lo stesso – ma in bici – dopo averlo conosciuto.