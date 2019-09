Sara Diamante è il nuovo comandante della Tenenza Guardia di Finanza di Lugo

La sezione lughese dell’UNUCI – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo ha incontrato il Capitano Valentina Arrigo, comandante uscente della Tenenza della Guardia di Finanzia di Lugo, e il Tenente Sara Diamante che l’ha sostituita nel ruolo a partire da ieri, 1° settembre. Dopo due anni passati alla guida della Tenenza di Lugo, il Capitano Valentina Arrigo prenderà servizio a Roma quale ufficiale a disposizione del Nucleo di Polizia Valutaria.

Nel salutare i colleghi lughesi il Capitano Arrigo ha detto: “Mi dispiace molto lasciare Lugo. In questi due anni la vita lavorativa e quella sociale sono sempre state collegate. Ho avuto modo di vivere le bellezze del territorio e di creare una ottima rete di rapporti con le autorità e con la città intera.”

“Il rapporto – ha aggiunto – con la sezione UNUCI e il suo Presidente è uno dei ricordi più cari di questi due anni trascorsi in città. La sezione UNUCI di Lugo si è sempre distinta per la sua incessante attività nella quale spesso sono stata coinvolta e che ringrazio per l’accoglienza e l’attenzione che mi è stata sempre riservata”.

Per il nuovo comandante l’impressione a caldo è estremamente positiva. “Sono arrivata nella serata di martedì – ha spiegato il tenente Diamante -. Ho avuto solo poche ore quindi per vedere la città ma con il calore che viene dimostrato, l’impatto è decisamente positivo”.

Entrambe le Ufficiali sono state salutate dal Presidente Unuci Renzo Preda, insieme al vice Presidente Generale Marco Buscaroli e alcuni soci con la consegna al Cap. Arrigo del “crest” della Sezione con dedica, delle pubblicazioni relative alla sezione e un omaggio floreale ad entrambe.

“Un cordiale saluto di benvenuto al nuovo comandante ed un arrivederci a quello uscente” ha sottolineato Preda che ha colto l’occasione per anticipare al Tenente Diamante l’invito alla prossima assemblea annuale dell’Unuci, celebrativa dei 90 anni dell’associazione nata il 5 maggio del 1929, che si svolgerà il prossimo 1 dicembre e, ancor prima, alla cerimonia di premiazione della 62° edizione del Torneo di Tennis che dal 9 al 14 settembre è in programma a Bagnacavallo.