Arrestato a Milano, doveva trascorrere oltre 1 anno in carcere: 28enne rintracciato nel lughese

La Polizia ha dato corso all’ordine di esecuzione di pene detentive, emesso dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Milano, nei confronti di E.G.A, 28enne cittadino marocchino domiciliato nel comprensorio lughese, con precedenti penali per violazione della disciplina in materia di sostanze stupefacenti.

A fine ottobre del 2017 fu arrestato a Milano perché durante un controllo risultò in possesso di un involucro contenente 51 grammi di hashish. Per quell’episodio il Giudice per le Indagini Preliminari preso il Tribunale di Milano dispose la custodia cautelare in carcere: E.G.A. trascorse due mesi di detenzione per poi patteggiare una pena di un anno e 4 mesi.

A conclusione dell’iter processuale, divenuta esecutiva la sentenza, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Milano, inizialmente, ha emesso l’ordine di esecuzione della pena residua di un anno e due mesi di reclusione oltre al pagamento della multa di 1400 euro con sospensione dell’ordine, trattandosi di una pena inferiore a tre anni di detenzione.

Poiché E.G.A., pur avendone facoltà, non ha richiesto una misura alternativa alla detenzione carceraria, la Procura della Repubblica di Milano ha disposto nei suoi confronti la carcerazione.

E.G.A. è stato rintracciato ieri pomeriggio dagli investigatori della Squadra Mobile di Ravenna che, dopo le formalità previste dalla legge, lo hanno condotto alla Casa Circondariale di Ravenna dove dovrà restare sino a novembre del 2020.