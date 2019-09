Alfonsine. “Pensiero, narrazione e voce” chiude con il concerto al Santuario della Madonna del Bosco

Giovedì 5 settembre si chiude l’edizione 2019 di “Pensiero, narrazione e voce”, che da luglio ha ospitato ad Alfonsine undici appuntamenti.

Come di consueto, per l’ultima serata la rassegna si sposta al Santuario della Madonna del Bosco (via Raspona 81) dove, dalle 21, il Collegium Musicum Classense presenterà il concerto “Le gout italien – Influenze stilistiche nella Francia del Sei e Settecento”.

Per l’occasione si esibiranno Jean-Marie Quin al violoncello e Alessandra Artifoni al clavicembalo. L’appuntamento si svolge nell’ambito della rassegna “I luoghi dello spirito”.

L’appuntamento è a ingresso gratuito e si svolge in collaborazione con Collegium Musicum Classense.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.comune.alfonsine.ra.it, scrivere a infocultura@comune.alfonsine.ra.it o contattare il numero 335 7191841.