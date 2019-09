A Lugo il Rione De’ Brozzi fa festa per tre giorni con spettacoli, musica e mercatini

Da domani, sabato 7, a lunedì 9 settembre corso Mazzini, a Lugo, sarà animata dal Rione de’ Brozzi in Festa, con spettacoli, musica, mercatini e intrattenimento.

IL PROGRAMMA

La festa inaugura sabato 7 settembre alle 18 con lo spettacolo itinerante delle giocolerie di Virgola Giullare di corte, le improvvisazioni di vita medievale della Compagnia della Forca, gli sbandieratori e i musici del Rione de’ Brozzi. Allo stesso orario apre il mercatino creativo e dei prodotti tipici, oltre all’Angolo di Pinocchio con truccabimbi e gonfiabili gratuiti. Alle 19 apre la Taverna del gallo, lo stand gastronomico che permette di cenare lungo il corso e nelle sale di palazzo Malusardi. Alle 20.15 torna lo spettacolo itinerante di Virgola Giullare di corte, che allieterà i presenti insieme alle spade di fuoco della Compagnia della Forca e agli Sbandieratori e musici del Rione de’ Brozzi. Alle 21.15 spazio al Gym show, spettacolo acrobatico di ginnastica artistica, ritmica, parkour e strong della Ginnastica Artistica Lugo. Alle 21.30 doppio appuntamento: sul sagrato della chiesa di San Giacomo ci sarà l’animazione magica con il Mago Lino, mentre in via Mazzini concerto di Carte 48.

Domenica 8 settembre alle 11 celebrazione della Messa con rappresentanza del Rione in costume; dalle 17 apertura dei mercatini e dell’angolo di Pinocchio, mentre alle 18 arriva lo spettacolo itinerante con Virgola Giullare di corte, le scene di vita medievale della Compagnia della Forca e gli Sbandieratori e musici del Rione de’ Brozzi. Alle 18.30 apertura della Taverna del gallo; alle 20.30 torna lo spettacolo itinerante con Virgola Giullare di Corte, le spade di fuoco della Compagnia della Forca e gli sbandieratori e musici del Rione de’ Brozzi. Alle 21 sul sagrato della chiesa di San Giacomo spazio a giocolerie, imbonimenti e sberleffi con Virgola Giullare di corte, mentre sul palco di via Mazzini si esibiscono i Musicanti di san Crispino. Chiude il programma della giornata l’esibizione della Schermistica Lughese.

Lunedì 9 settembre alle 19.30 ci sarà la cena al lume delle candele alla “Taverna del gallo”, nella cornice della corte di Palazzo Malusardi.

Gli appuntamenti con il Rione de’ Brozzi continuano domenica 15 settembre con il XV Memorial “Italo Chellini” in piazza Mazzini con l’inizio delle gare di tiro alla fune alle 16.30, seguite, alle 19.30, dall’Happy Brozzi party.

VIABILITA’

Per consentire lo svolgimento dell’evento sono previste alcune modifiche alla viabilità: dalle 14 del 7 settembre alle 24 dell’8 settembre in corso Mazzini sarà istituito il divieto di circolazione e di sosta dal numero civico 1 al 93. Dalle 19 alle 24 del 7 settembre e dalle 18 alle 24 dell’8 settembre piazza I Maggio sarà chiusa al traffico.

Per ulteriori informazioni scrivere a info@rionedebrozzi.it. L’iniziativa è organizzata dal Rione de’ Brozzi con il patrocinio del Comune di Lugo.