Le opere degli allievi della Scuola Arte e Mestieri in mostra al Carmine di Massa Lombarda

Oggi, venerdì 6 settembre alle 19 inaugura alla Sala del Carmine di Massa Lombarda (via Rustici 2) la mostra delle opere degli allievi che hanno preso parte ai corsi della Scuola Arte e Mestieri “Umberto Folli”. L’esposizione riunisce infatti le opere di disegno, pittura a olio, ceramica e scultura che i corsisti hanno realizzato nel corso dell’anno accademico appena concluso.

Il Comune valorizza le attività artistiche e creative attraverso il progetto ideato dall’assessorato alla Cultura dal titolo “Massa Lombarda per l’educazione all’arte”, contenitore di tutte le attività in ambito artistico che gravitano attorno al mondo dell’arte e delle suggestioni creative, che comprende corsi per tutte le età, dai corsi serali per adulti ai laboratori il Pastello e Scarabocchiamoci per i più piccoli.

La mostra è realizzata dalla Scuola Arte e Mestieri “Umberto Folli” e dall’assessorato alla Cultura del comune di Massa Lombarda. La mostra è visitabile fino al 15 settembre il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. L’ingresso è gratuito.