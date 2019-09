A Bagnacavallo torna il torneo nazionale dell’Unuci Lugo “Francesco Baracca”

Da lunedì 9 a sabato 14 settembre il Tennis club di Bagnacavallo, in piazza Repubblica 7, ospita il 62esimo Torneo nazionale di tennis Unuci Lugo “Francesco Baracca” (singolare ufficiali open). Durante l’evento si disputeranno anche il 40esimo torneo “Ten. di Vascello Giuseppe Bartolotti” (doppio ufficiali open), il sesto torneo “Cap. Giovanni Taroni” (singolare ufficiali veterani over 50) e il dodicesimo torneo “Unuci rosa” (singolare femminile).

Le gare iniziano alle 15 del 9 settembre e sono riservate agli ufficiali in servizio e in congedo, agli amici dell’Unuci, agli appartenenti ai gruppi sportivi delle Forze armate, della Guardia di finanza, delle forze dell’ordine, delle Polizie municipali e dei Vigili del fuoco, indipendentemente dal grado rivestito, alla componente femminile delle Forze armate, della Guardia di finanza, Forze dell’ordine e delle Polizie municipali e alle consorti e figlie di ufficiali e di appartenenti ai Gruppi sportivi. Alle gare maschili possono partecipare anche i figli degli ufficiali in servizio e i figli dei soci Unuci regolarmente iscritti all’associazione.

Ogni iscritto può partecipare a un massimo di due gare singole, oltre al doppio. Inoltre, al reparto militare, gruppo sportivo o sezione Unuci con più rappresentanti verrà assegnato il premio speciale “Memorial sottocapo E.t.e. Marina militare Gianni Solli”. La cerimonia di premiazione avverrà sabato 14 settembre alle 18 a Bagnacavallo, presso il ristorante osteria di Piazza Nuova, in piazza Nuova 22. Le iscrizioni devono pervenire alla sezione Unuci di Lugo, in via Fratelli Cortesi 11 (telefono 0545 24015, mail unucilugo@racine.ra.it), oppure al Tennis club di Bagnacavallo al numero 0545 61866. L’evento è organizzato dall’Unuci di Lugo, con il patrocinio dei Comuni di Lugo e Bagnacavallo.