Un Retro Party rianima il viale di Lugo come negli anni ’80

Sabato 31 agosto un gruppo di amici è riuscito a realizzare una serata a partire dall’aperitivo fino alla cena lungo il viale di Lugo, quel viale degli Orsini che per moltissimi anni è stato luogo di ritrovo per tante generazioni. Questo viale, negli anni ’80, è stato oggetto di un video che tutt’oggi, come scrivono gli organizzatori, impazza sul web e che è stato proiettato anche su maxi schermo nel corso della serata di sabato, suscitando forti emozioni nei presenti.

Beto, Federico, Riki e Alex dello staff Retro Party sono stati i promotori e gli organizzatori dell’iniziativa, che ha avuto l’obiettivo, spiegano, “di far rivivere quegli anni anche solo per una notte, attraverso le sonorità dirette dalla consolle composta dagli storici deejay del Baccara di quel tempo: Lorenzo Guerra, Walter Suzzi e Super, nonché attraverso i colori e le immagini dei video musicali di Claudio Tambini.”

“Questo connubio e la voglia di incontrarsi ancora una volta nel luogo del mitico “giro figo” ha portato al risultato di una serata indimenticabile – aggiungono – e piena di sano divertimento, con la presenza di un pubblico eterogeneo composto anche da tanti frequentatori del viale di quei tempi, alcuni dei quali si sono rivisti nel famoso video con qualche anno in meno, seduti sulle celeberrime panchine o mentre sfrecciavano con i loro “cinquantini”. Ma ci sono stati anche attimi di forti emozioni, in particolare quando nel video sono apparsi persone che purtroppo ci hanno lasciato troppo presto. E già molti lughesi attendono di conoscere la data della seconda edizione. Nell’attesa, lo staff Retro Party ha già comunicato che la prima serata del “Remember Baccara” della nuova stagione 2019/2020 si terrà sabato 28 settembre nella storica discoteca lughese”.