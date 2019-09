Continua la Fira di Sett Dulur a Russi. Palli: “Un luogo di festa incantato, che ricorda le nostre tradizioni”

Continua la Fira di Sett Dulur, inaugurata a Russi mercoledì 11 settembre: eventi culturali, artistici, musicali, enogastronomici, sportivi, d’intrattenimento e molto altro, ancora animeranno le vie del centro fino al lunedì 16 settembre

“La Fira – dichiara il sindaco Valentina Palli – rappresenta, per la nostra città, il momento dell’anno più atteso: Russi accoglie in questa settimana migliaia di visitatori, si riempie di colore, di musica, di vitalità. L’intero centro storico si anima e diventa teatro di un ricco mercato ambulante e di un divertente luna park, meta di bambini festanti. L’arena del giardino medievale accoglie spettacoli di musica, nelle viuzze e nei cortili si avvicendano cantastorie pronti ad incantare gli avventori. Piazza Farini diviene luogo di eventi e di intrattenimento oltreché degli spettacolari fuochi d’artificio che affascinano adulti e bambini nelle serate della domenica e del lunedì.”

“Per le strade si avverte un profumo invitante e delizioso: cappelletti, bël e cöt (cotechino di qualità superiore), canéna nôva (vino prenovello della tradizione), lanzese (vino bianco recentemente tornato alla produzione), salsiccina, zuppa inglese e dolce di Russi. Impossibile dimenticare il ruolo delle associazioni, siano esse culturali, di volontariato sociale e sportivo, associazioni di categoria del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e della ristorazione: ognuna di esse collabora alla realizzazione degli eventi, lavora appassionatamente per la riuscita della Fira, di anno in anno aggiungendo progetti, iniziative e leccornie sempre più prelibate. Eppure – conclude Palli – devo dire che ciò che i Russiani ed i visitatori amano di più della Fira di Sett Dulur, forse è ciò che non si vede. Perché la Fira è quel momento dell’anno in cui a Russi il tempo si ferma, sospeso tra amici lontani e persi tra gli impegni che si ritrovano, famiglie che si riuniscono, giornate trascorse a spasso per la Città con i bambini. È un luogo di festa incantato.”

FIRA DI SETT DULUR 2019 – IL PROGRAMMA DEGLI ULTIMI 3 GIORNI

Fino al 16 settembre – Parco la Malfa – INGEGNOSAMENTE CREATIVO… / Via Trieste – SPAZIO DI INCONTRO – OGGETTI E PAROLE da Russi, VINI FORMAGGI CHAMPAGNE E CREPES, da Beaumont, PRODOTTI TIPICI E ARTIGIANALI da Saluggia e BIRRA CECA da Podborani / Area Cortilizia Municipio – TRADIZIONE… BIRRA E WURSTEL da Bopfingen.

Fino al 16 settembre – Corso Farini – CORSOINFIORE.

Sabato 14 settembre – Piazza Farini – ore 7.30 – 26° RADUNO CICLOTURISTICO / Biblioteca Comunale – ore 10.00 intitolazione PIAZZETTA PLEBISCITO RISORGIMENTALE per l’Unità d’Italia – marzo 1860 / Piazza Farini – ore 16.00 – GIOCHI PER TUTTI – pomeriggio ludico / Piazza Farini – ore 17.00 – I KART DI RUSSI – mostra d’epoca / Piazza Farini 13 – ore 20.00 – MERCATINO DI ABBIGLIAMENTO VINTAGE E CAPI FIRMATI / Vicolo Farini – ore 20.30 repliche ogni 30’ – TREPPINFIRA, DAIDEGÀS… INFOLLE – cantastorie e dintorni… il vero e unico / Piazza Farini – ore 21.00 – 18º RADUNO DELLE FRUSTE E … NON SOLO / Giardino della Rocca T. Melandri – ore 21.00 – ROCKA’N’ MORE > MACK ft. MODER.

Domenica 15 settembre – Piazza Farini – ore 8.00 – BASTA UN ATTIMO – test di idoneità alla donazione sangue / Piazza Farini – ore 9.00 – A COME AGRICOLTURE – esposizione di macchine agricole / Piazza Farini – ore 9.30 – LE MITICHE 500 – mostra statica / Piazza Farini 13 – ore 10.00 – MERCATINO DI ABBIGLIAMENTO VINTAGE E CAPI FIRMATI / Teatro Comunale, Via Cavour – ore 10.00 – ARTORAN A ROSS e UN AMICO PER RUSSI – incontro con i russiani lontani e premio un amico per Russi / Stadio B. Bucci, via dello Sport – ore 15.30 – U.S. RUSSI VS FOSSO GHIAIA – Campionato promozione girone D / Piazza Farini – ore 16.30 – ORCHESTRA SPETTACOLO FRANK DAVID / Vicolo Farini – ore 20.30 repliche ogni 30’ – TREPPINFIRA, DAIDEGÀS… INFOLLE – cantastorie e dintorni…il vero e unico / Piazza Farini ore 21.00 – ORCHESTRA SPETTACOLO FRANK DAVID / Giardino della Rocca T. Melandri – ore 21.00 – ROCKA’N’ MORE > GIACOMO TONI in trio / Piazza Farini ore 23.00 – Spettacolo Pirotecnico.

Lunedì 16 settembre – La Sorgente di Bagnacavallo – ore 9.00 – 28° TROFEO CITTA’ DI RUSSI – gara di pesca individuale tecnica canna a mulinello / Casa della Salute, piazza Farini – ore 15.00 – CAMMINATA DELLA SALUTE / Corte della Rocca – ore 15.30 – MERENDA AL MACCABELLI con canti e musica / Via G. Bruno – ore 18.00 – LINEA ROSA centro anti violenza / Piazza Farini – ore 20.30 – PATRIZIA CECCARELLI BAND / Vicolo Farini – ore 20.30 repliche ogni 30’ – TREPPINFIRA, DAIDEGÀS… INFOLLE – cantastorie e dintorni…il vero e unico / Giardino della Rocca T. Melandri – ore 21.00 – ROCKA’N’ MORE > SAVANA FUNK / Piazza Farini – ore 22.30 – Gran Finale Pirotecnico.

INFOFIRA – Centro Culturale, via Cavour, 21 – Tel. +39 0544 587641 – 642 – cultura@comune.russi.ra.it – Facebook: Fira di Sett Dulur – Ufficio Cultura – Instagram:@firadisettdulur / www.firadisettdulur.net