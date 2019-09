Grazie ai volontari, genitori e tifosi del Godo Baseball per il loro lavoro alla Fira di Russi

A nome delle due società Godo Baseball e Goti ringrazio tutti i volontari, i tifosi, i genitori, gli amici del baseball godese per il loro straordinario e meraviglioso impegno e lavoro appassionato nelle stand gastronomico, in occasione della Fira di Set Dulur a Russi.

È stato veramente un grande successo per l’impegno e la qualità del lavoro svolto, a cominciare dalla preparazione delle specialità per le quali andiamo oramai famosi da anni. Ai ringraziamenti prima di tutto a voi, unisco quelli ai giocatori e tecnici che non si sono certo tirati indietro, contribuendo così al grande successo dello stand.

Permettetemi un particolare saluto, riconoscente, grato, affettuoso ai dirigenti e responsabili delle due società per l’organizzazione complessiva impeccabile, per il montaggio e lo smontaggio dello stand, per la gestione delle pratiche burocratiche ecc. Il ringraziamento si fa riconoscenza a partire da coloro che da decenni se ne fanno carico con tenacia ed entusiasmo ancora oggi. Non faccio nomi perché farei dei torti, ma vi raccolgo tutti con emozione in un grande abbraccio per il successo di questa iniziativa che per noi è vitale. Vi assicuro, non è una frase di circostanza, ma con gente come voi tutti è facile fare il Presidente di questa società, mi inchino riconoscente.

Ora ci si presentano altre importanti sfide come la festa di Godo, certamente meno impegnativa, ma non meno importante, e la 24 ore di baseball al campo di via Rivalona a Godo. So bene che anche per questi eventi darete tutti il massimo e di ciò vi sono ulteriormente grato, in bocca al lupo e buon lavoro a tutti e un caro saluto.

Il Presidente ASD Baseball Godo Carlo Naldoni anche a nome dell’ ASD Goti