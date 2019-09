Incontri e spettacoli a Lugo per la Giornata mondiale dell’Alzheimer

In occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, l’associazione Alzheimer di Lugo promuove numerose iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia e sulle implicazioni che questa ha sulla persona colpita e su tutto il contesto familiare.

Il primo appuntamento sarà giovedì 19 settembre alle 20.30 nella sala Codazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo con un incontro informativo sul tema dei disturbi della memoria e del ruolo della famiglia. Per l’occasione sarà proiettato il film Il figlio della sposa di Juan Josè Campanella. Introdurranno la serata l’assessora alla Cultura del Comune di Lugo Anna Giulia Gallegati, l’assessora alle Politiche di welfare del Comune di Lugo Lucia Poletti, la presidente dell’associazione Alzheimer di Lugo Carla Montanari e la direttrice della biblioteca Trisi Luciana Cumino. L’incontro sarà accompagnato da una riflessione sulla patologia e sull’importanza della relazione col malato da parte dei professionisti presenti. Saranno disponibili documentazione dell’associazione di volontariato e pubblicazioni sulla tematica dell’Alzheimer. L’incontro è a cura dell’associazione Alzheimer di Lugo in collaborazione con il Comune di Lugo e la biblioteca “Fabrizio Trisi”.

Le iniziative proseguiranno sabato 21 settembre in piazza Baracca dalle 19 alle 23 con l’Alzheimer Party, uno spettacolo di Jelis animation messo in scena nella Giornata mondiale del volontariato con la partecipazione di Acropolis Cotignola Danza, della stilista ChiaraEmme e delle band Drive Me Dead e Sunset Radio.

Domenica 29 settembre alle 12.30 le iniziative si concludono con un pranzo di beneficenza aperto a tutta la cittadinanza, presso il ristorante “La Rosa dei venti” di Cà di Lugo. Il ricavato sarà utilizzato per la prosecuzione dei progetti dell’associazione. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il numero 349 8494050 (Luisa) entro il 21 settembre.

Le iniziative sono aperte a tutta la cittadinanza e si svolgono in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer prevista per il 21 settembre.