Mese Alzheimer: le iniziative nel ravennate organizzate da Ausl e associazioni di volontariato

Tante manifestazioni, nel Ravennate, in occasione del mese mondiale dell’Alzheimer (il 21 settembre è la giornata celebrativa istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Alzheimer’sDisease International). Per questa ricorrenza, sette associazioni di volontariato della Romagna, in collaborazione con la dottoressa Federica Boschi, responsabile del Programma Demenze dell’Ausl Romagna e di tutte le équipes dei centri dei disturbi cognitivi e demenze dell’Ausl Romagna, hanno organizzato una serie di iniziative in tutti gli ambiti della Romagna. Nel ravennate, in particolare, si parte da giovedì 19 settembre.

LUGO

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER LUGO – 19 settembre 2019 ore 20,30

Sala Codazzi, Biblioteca Trisi – Lugo. Proiezione del film Il figlio della sposa di Juan Josè Campanella. Ingresso gratuito. A cura dell’Associazione Alzheimer Lugo di Romagna.

LUGO

21 settembre 2019 ore 19-23. Piazza Baracca, presso monumento di Baracca, Lugo. Spettacolo stravagante presentato da JEJE. Fondatore della Jelis Animation. Si esibiranno Acropolis Cotignola Danza, ChiaraEmme stilista, Jelis Animation, Drive Me Dead band e Sunset Radio band.

FAENZA

21 settembre ore 9,30

Centro Sant’Umiltà, via Cova 23 – Faenza. Festa dell’Associazione con musica, fruste e sbandieratori. Il buffet sarà offerto dall’Associazione Alzheimer Faenza. ASSOCIAZIONE ALZHEIMER RAVENNA ODV.

LUGO

29 settembre 2019 ore 12,30

Ristorante ‘Rosa dei Venti’, via Fiumazzo 161 – Cà di Lugo. Pranzo benefico dell’Associazione Alzheimer Lugo. Il ricavato sarà devoluto per la prosecuzione dei progetti dell’Associazione. Per prenotazioni contattare Luisa al 349-8494050 (entro il 21 settembre). ASSOCIAZIONE ALZHEIMER LUGO.

RAVENNA

26 ottobre ore 8,30

Sala del CNA viale Randi – Ravenna. Convegno Caregiver e familiari nella cura: esperienze a confronto, promosso e organizzato delle 3 associazioni di volontariato territoriali. A.L.I.Ce Ass.ne per la Lotta all’Ictus Cerebrale Ravenna, Alzheimer Ravenna e Ravenna Parkinson con l’Azienda A.u.s.l. (Distretto di Ravenna) e il Comune di Ravenna .

RAVENNA

8 novembre 2019 ore 18,00

Sala Muratori (Biblioteca Classense) via Baccarini, 5 – Ravenna torna a Ravenna Flavio Pagano per la presentazione del suo nuovo libro: Oltre l’Alzheimer. L’arte del caregiving, Maggioli editore e con la partecipazione del prof. Marco Trabucchi.