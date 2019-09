A Massa Lombarda il corso di inglese dell’Università per Adulti di Lugo: aperte le iscrizioni

L’Università per gli adulti di Lugo arriva anche a Massa Lombarda con un nuovo corso per l’anno accademico 2019-2020. È stato infatti messo in programma un nuovo corso di inglese che si svolgerà al centro culturale “Carlo Venturini”, in viale Zaganelli 2.

Il corso, dal titolo “English for everyday life (Inglese per la vita quotidiana)”, è rivolto a chi ha una conoscenza a livello elementare della lingua inglese (acquisita ad esempio da autodidatta o a livello scolastico) e desidera migliorare le proprie competenze, soprattutto sul piano dell’ascolto e della conversazione orale anche attraverso l’utilizzo di video, filmati, brevi testi, ascolto di racconti e conversazioni in lingua con simulazioni pratiche. Si proporranno contenuti per favorire la comunicazione interpersonale e gestire situazioni di vita quotidiana. I corsisti saranno coinvolti in forma attiva nelle attività previste anche attraverso la produzione di brevi testi in lingua, come ad esempio scrittura di e-mail per prenotazione di voli, alberghi e altro.

Il corso si svolgerà il lunedì dalle 16 alle 18, dal 4 novembre ad aprile 2020 per un totale di 18 lezioni. Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria dell’Università per adulti di Lugo, in viale Orsini 6 (Liceo Scientifico – entrata laterale) da lunedì 23 settembre al 4 ottobre dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0545 900197, scrivere alla mail segreteria@unilugo.it o visitare il sito www.unilugo.it.