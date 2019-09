L’archivio storico del Comune di Lugo apre al pubblico anche il venerdì mattina

L’archivio storico del Comune di Lugo aumenta gli orari di apertura al pubblico. Per far fronte alle numerose richieste di fruizione da parte di studiosi e ricercatori, a partire dal primo ottobre la sede di via Fermi 16 sarà infatti aperta anche il venerdì dalle 9 alle 13.30. Questa giornata si aggiunge quindi all’apertura del martedì dalle 9 alle 16 (periodo invernale) e dalle 9 alle 13 (periodo estivo).

“A quasi un anno dall’apertura al pubblico dell’Archivio Storico, non possiamo non prendere atto di un progressivo aumento delle presenze di studiosi e di ricercatori che sempre di più mostrano di gradire questo nuovo spazio a loro dedicato – afferma l’assessora alla Cultura del Comune di Lugo Anna Giulia Gallegati -. Tante sono state di conseguenza le richieste da parte dell’utenza di una giornata aggiuntiva di apertura al pubblico. Proprio per dare risposta a questa esigenza, alla tradizionale apertura del martedì si aggiungerà a partire dal 1° ottobre l’apertura del venerdì mattina”.

“In questa giornata – spiega la responsabile dell’archivio storico Francesca Del Giacco – l’archivio sarà aperto dalle 9 alle 13.30 anche se, al momento, sarà possibile in questa giornata la sola consultazione di documentazione già selezionata. Per le prime visite e per il servizio di ricerca, resta la giornata del martedì”.

L’archivio storico conserva oltre 1.300 metri lineari di documenti per più di 10mila pezzi e per una estensione temporale di più di sei secoli (dal XIV al XX Secolo). È inoltre disponibile una sala di consultazione aperta al pubblico che consente agli studiosi e ai ricercatori (o a chiunque avesse interesse) di consultare direttamente in loco il materiale documentario. Per ulteriori informazioni, scrivere a archivio.lugo@unione.labassaromagna.it oppure chiamare i numeri 0545 38122 o 0545 38218.