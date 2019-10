Sant’Agata sul Santerno, nascondeva in auto e a casa la droga: arrestato 20enne

I Carabinieri della Stazione di S. Agata sul Santerno hanno arrestato un ventenne lughese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. Nella circostanza i militari durante una serie di controlli eseguiti nei pressi di luoghi frequentati da assuntori di sostanze stupefacenti, in orario notturno, hanno proceduto al controllo di un giovane che alla loro vista è apparso piuttosto sorpreso e preoccupato ed aveva tentato di allontanarsi defilandosi dal loro raggio di azione.

Il ragazzo è stato, comunque, in breve fermato ed identificato ed avendo assunto durante tale fase un atteggiamento piuttosto irrequieto sottoposto a perquisizione. Il controllo sulla persona, esteso alla vettura e all’abitazione ha permesso di recuperare, complessivamente, 250 grammi di marijuana nonché 600 euro circa in contanti ritenuti provento dall’attività di spaccio e vario materiale per il peso (bilancino di precisione) e confezionamento della sostanza.

L’arrestato è stato quindi messo a disposizione dell’A.G. di Ravenna e sottoposto al rito direttissimo nella giornata odierna a seguito del quale si è visto applicare il provvedimento di presentazione alla P.G. in attesa del rito alternativo.