Un pomeriggio di festa alla scuola Arti e Mestieri di Cotignola

Sabato 5 ottobre Cotignola ospita un pomeriggio di festa in compagnia della scuola Arti e Mestieri con l’iniziativa “Ti conosco mascherina!”. Dalle 15.30 alle 18.30, in via Cairoli 6, i partecipanti potranno visitare gli spazi, scoprire e conoscere meglio, insieme alle educatrici, programmi, i laboratori, i corsi e le attività proposte dalla Scuola.

Alle 16 è in programma “Altri Arialdi”, laboratorio di disegno e collage a partire da disegni, incisioni e acquerelli di Arialdo Magnani, pittore, poeta e ceramista cotignolese allievo di Luigi Varoli. L’iniziativa è consigliata a bambini dai 4 ai 12 anni. La partecipazione è gratuita.

Alle 18 ci saranno la merenda e l’inaugurazione di un nuovo allestimento al parco Bacchettoni. Le facce di creta fatte da Mina Hamada e Zosen Bandido insieme ai bambini della scuola Arti e Mestieri nei laboratori di ceramica, condotti da Pamela Casadio, arricchiranno infatti la mappa del progetto “Dal museo al paesaggio” a fianco del grande murales di Mina e Zosen dedicato alla Segavecchia.