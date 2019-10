Danni a strade e recinzioni per mancata potatura dei platani di via Gramsci: a quando lavori di manutenzione?

Buongiorno, mi chiamo Franco Fantinelli, residente a Lugo, in via Gramsci 130/4, volevo segnalare il degrado e l’abbandono che il Comune di Lugo sta dimostrando nei confronti di questo quartiere. Purtroppo la non manutenzione e potatura dei platani sta provocando seri danni alle strutture attigue: case, recinzioni e strade, nel mio caso come si vede dalle fotografie ho gravi danni al muro di recinzione e al cancello di entrata e al tetto, causato dall’altezza spropositate dei Platani.

Da diverso tempo sto facendo pressione al Comune per cercare di risolvere il problema e anche per motivi di sicurezza, ma al momento non ho avuto riscontri positivi.

Franco Fantinelli