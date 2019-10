A Lugo proiezione di “Leftover Women” per Mondovisioni

Martedì 8 ottobre è in programma il secondo appuntamento della rassegna “Mondovisioni”, con i documentari che la rivista Internazionale propone al Festival di giornalismo di Ferrara. Alle 21 nella sala Codazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo sarà proiettato Leftover Women di Shosh Shlam e Hilla Medalia (Israele, 2019, 84’).

“Donne avanzate”: così i cinesi chiamano le donne istruite e cosmopolite che, a quasi 30 anni, non sono ancora sposate. Il film è un inquietante ritratto della società cinese e di tre coraggiose protagoniste determinate a trovare l’amore alle loro condizioni. La rassegna prosegue con altre quattro proiezioni fino al 5 novembre. I documentari presentati sono stati selezionati tra i partecipanti ai maggiori festival mondiali (Tribeca, San Sebastian, Sundance Film Festival), su temi di attualità, diritti umani e libertà di informazione.

Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso è libero e gratuito. La manifestazione lughese si svolge con la collaborazione della British School di Lugo, del Caffè letterario di Lugo e dell’Associazione gemellaggi e relazioni internazionali “Adriano Guerrini”. Per maggiori informazioni, contattare la biblioteca “Fabrizio Trisi” al numero 0545 38556 o alla mail trisi@comune.lugo.ra.it.