Aperte fino al 19 ottobre iscrizioni ai corsi della scuola Ramenghi di Bagnacavallo

Sono aperte fino al 19 ottobre per bambini e ragazzi e fino al 9 novembre per gli adulti le iscrizioni ai corsi della scuola comunale d’arte Bartolomeo Ramenghi di Bagnacavallo per l’anno scolastico 2019/2020. Per i bambini dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia al terzo anno della primaria è proposto un corso di una lezione settimanale (giovedì dalle 16.45 alle 18.15), mentre bambini e ragazzi dalla classe quarta della primaria fino a tutta la scuola secondaria di primo grado potranno partecipare a una o due lezioni settimancoali (martedì e venerdì dalle 16.45 alle 18.45). Iscrizioni entro il 19 ottobre.

Per quanto riguarda gli adulti, la scuola Ramenghi propone corsi annuali di figura dal vero, figura modellata, attività plastiche, incisione e pittura. La presentazione di tutti i corsi per gli adulti e degli insegnanti si terrà la prima settimana di novembre. Iscrizioni entro il 9 novembre, con lezioni al via la settimana successiva.

La scuola Ramenghi ha sede in via F.lli Bedeschi 9. Informazioni su costi, orari e tipologia dei corsi e i moduli di iscrizione sono disponibili sul sito www.comune.bagnacavallo.ra.it.