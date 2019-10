Massa Lombarda, dimostrazioni di salvataggio e soccorso: la Protezione civile si racconta nelle scuole

Rischio alluvione, soccorso cinofilo, dimostrazione di salvataggio e tanto altro. Nei prossimi giorni la Protezione civile di Massa Lombarda si racconterà nelle scuole elementari per illustrare ai bambini le loro attività.

Gli incontri si svolgono in occasione della “Settimana nazionale della Protezione Civile”, prevista dal 13 al 19 ottobre, in contemporanea con la Giornata internazionale per la riduzione dei disastri, designata dall’Onu, in programma il 13 ottobre. In queste occasioni i volontari massesi mostreranno ai bambini il loro operato in situazioni di emergenza, facendo anche dimostrazioni pratiche di salvataggio con i cani. Il 9 e 11 ottobre i volontari soccorritori della Protezione civile faranno visita ai bambini della scuola elementare “Luigi Quadri” di Massa Lombarda, mentre a novembre sarà la volta della scuola “Angelo Torchi” di Fruges.

L’iniziativa è organizzata dalla Protezione civile di Massa Lombarda. La Settimana della Protezione civile è nata da una specifica decisione governativa il 1° aprile scorso. L’obiettivo è presentare le attività delle componenti e delle strutture operative della Protezione civile attraverso incontri e iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile. In questo modo ci si propone di promuovere e accrescere la resilienza delle comunità attraverso l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, oltre a mettere in pratica comportamenti sicuri per sé e per gli altri.