A Cotignola e Barbiano Halloween a misura di bambino. Festa il 31 ottobre con laboratori, musica e merenda paurosa

A Barbiano si festeggia la magica notte con un’iniziativa nata dalla collaborazione tra l’associazione Coyote, i negozi del paese, i genitori, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cotignola.

“Svuota la zucca party” comincia alle 17.30 nella sala comunale (piazza Alberico 7), con un laboratorio da brivido per svuotare e intagliare la zucca: sarà disponibile tutto il materiale, zucca compresa.

A seguire storie di paura, truccabimbi, merenda, dolcetti, musica e giochi. Sulla via di casa si farà “dolcetto o scherzetto” nei negozi e per le vie del paese. La partecipazione prevede un contributo di 10 euro e l’iscrizione obbligatoria entro sabato 26 ottobre al numero 340 9991028. Per ulteriori informazioni visitare la pagina Facebook “Associazione Coyote”.

“Al Zòchi par Cudgnola@ALLouin”, cioè “Zucche per Cotignola Halloween”, è il nome dell’evento organizzato dalla rete di imprese CotignolaInvita, con la collaborazione di un gruppo di genitori e del Consorzio AnimaLugo e il patrocinio, la collaborazione e il contributo del Comune di Cotignola.

Alle 17.30 parte il giro per botteghe col gobbo dal parco Bacchettoni (via Cairoli angolo via Roma). Dalle 18.30 alle 20 la festa prosegue con tante sorprese, accompagnata dagli spettacoli del Prof. Frankostuffen Show e la giocoleria di Sughero. Si prosegue con il maxi percorso-gioco “Lo sfrombolone e i ragni pelosi” e il tunnel “Se mi intreccio, poi mi streccio e poi…?”. In programma c’è anche la gara dal zòchi (gara delle zucche): saranno premiate le più belle zucche intagliate con lumino, tra tutte quelle portate entro le 19.

Dopo tanto spavento ci si potrà rifocillare nell’area Food and drink con mostruosi hamburger e bevande varie. Un omaggio sarà consegnato a tutti i bambini, mentre il ricavato della festa sarà devoluto all’Istituto comprensivo “Don Stefano Casadio”. Per ulteriori informazioni visitare la pagina Facebook “al zòchi par cudgnola”.