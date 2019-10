Sant’Agata sul Santerno: musica e spettacoli per la notte di Halloween

Giovedì 31 ottobre Sant’Agata sul Santerno festeggia Halloween con tanti appuntamenti in centro, dalle 18.30 fino a sera.

Dalle 18.30 sarà attivo anche uno stand gastronomico. Alle 19.30 spettacolo dei All’Incirco con musica, giocoleria, trampoli, fuoco e magie. Torna anche quest’anno il concorso per premiare la zucca e la maschera più spaventose. L’iscrizione è obbligatoria ai numeri 347 8658389 (Mara) o 370 3525476 (Eleonora). Inoltre, per tutta la serata ci sarà la musica dei Black Mirror.

Le iniziative sono organizzate dalla Pro Loco di Sant’Agata sul Santerno con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione comunale.