Lugo. Una settimana di giochi e buon cibo alla XXII festa “Stuoie sport e società”

Da venerdì 8 a mercoledì 13 novembre nella tensostruttura riscaldata di via Madonna delle Stuoie 1 a Lugo si svolgerà la 22esima edizione della festa “Stuoie sport e società”. In programma quasi una settimana di giochi e gastronomia.

In tutti i giorni dell’evento la festa inizia alle 19 con l’apertura dello stand gastronomico e del gioco pesca; domenica 10 novembre lo stand è aperto anche a pranzo dalle 12. Tutte le sere è disponibile anche il servizio di asporto dalle 18.30 e la domenica dalle 11 alle 12.

Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato al potenziamento delle strutture sociali e sportive del quartiere.

Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 371 3587901 (Roberta) o 334 7634686 (Carlo).

L’iniziativa è organizzata dalla circoscrizione Lugo sud.