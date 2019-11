Conselice. Pubblicato il bando provinciale di gara per la riqualificazione di via Gardizza

L’Amministrazione provinciale di Ravenna ha pubblicato la gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione della strada provinciale 59 Gardizza, nei Comuni di Conselice e di Lugo.

La risistemazione, fra i principali obiettivi del programma di mandato del sindaco Paola Pula, aumenterà il livello di servizio svolto dalla strada provinciale, riducendo il rischio di incidentalità e alleggerendo il traffico pesante sui centri abitati: per questo si tratta di un intervento atteso da tempo dalla comunità conselicese, anche per l’impatto che la strada ha attualmente rispetto all’accesso carrabile ad alcune delle principali realtà industriali del territorio.

“Un ringraziamento va alla Regione Emilia-Romagna – ha detto il presidente della Provincia di Ravenna, Michele de Pascale – per aver disposto il finanziamento dell’intervento attraverso i fondi di coesione dell’Unione Europea. Si tratta della riqualificazione di una strada fondamentale, al servizio di un distretto produttivo molto importante per il nostro territorio: il ruolo di un ente come la Provincia è proprio quello di garantire, tra gli altri, interventi infrastrutturali efficienti a beneficio di distretti produttivi di rango nazionale che spesso nel nostro paese, come in questo caso, si trovano localizzati in piccoli comuni o in aree periferiche”.

“Siamo soddisfatti, questo è certamente un passo avanti importante nella direzione di mettere in sicurezza il territorio, come la comunità ci chiede giustamente da tempo – sottolinea il sindaco Paola Pula -. L’obiettivo del prossimo futuro, richiesto in maniera compatta da tutta la cittadinanza, è ora quello di velocizzare la progettazione e la realizzazione dalla variante Selice di Lavezzola, dal Ponte Rosso al Ponte Bastia: così da ridurre l’impatto del traffico, anche pesante, sugli abitati lungo la Bastia e la Selice e sul centro di Lavezzola”.