Fusignano. 70esimo anniversario dell’alluvione. Al Granaio l’incontro “L rota de’ Fion”

Martedì 26 novembre al centro culturale “Il Granaio” di Fusignano (piazza Corelli 16) si torna a parlare del 70esimo anniversario dell’evento in cui il fiume Senio ruppe gli argini e Fusignano venne allagata. Alle 20.30 è in programma l’incontro “La rota de’ Fion”.

La serata sarà introdotta dal sindaco di Fusignano Nicola Pasi, prima degli interventi dell’assessore regionale Andrea Corsini, di Domenico Sportelli dell’associazione Amici del Senio e di Claudio Miccoli del Servizio di Bacino del Reno. Giuseppe Bellosi farà alcune letture sull’argomento.

L’incontro si inserisce nelle iniziative dedicate all’alluvione del 1949, come la mostra fotografica ospitata nelle scorse settimane dal centro “Il Granaio” dal titolo “Dall’alluvione, 1949-2019”.

L’evento è organizzato dal Comune di Fusignano, in collaborazione con associazione Amici del Senio e Pro Loco.