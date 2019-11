Russi. In piazza Dante arriva la pista di pattinaggio sul giacchio

Novità degli eventi natalizi russiani, per la prima volta a Russi, in piazza Dante verrà allestita una pista di pattinaggio sul ghiaccio in funzione dal 1° dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.

A partire dal 16 novembre, presso le attività del Centro che espongono la locandina dove si dichiara l’adesione all’iniziativa, saranno disponibili le prevendite (valide dal 01/12/2019 al 06/01/2020) al costo di € 6 anziché € 8.

Nel costo della prevendita è incluso anche il noleggio pattini.