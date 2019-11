Russi. “RAHzioni contro la fame”. Una cena per la solidarietà

Sabato 30 novembre il Baseball Godo e l’associazione Rise Against Hunger Italia organizzano una cena di beneficenza nei locali della Sala Endas a Godo.

Scopo della serata sarà quello di raccogliere fondi per l’evento “RAHzioni contro la fame”, che si svolgerà nella successiva giornata del 14 dicembre. In questa data verranno confezionate, in modo ludico, razioni di cibo da destinare ai paesi più poveri per lottare contro la piaga della fame e favorire al contempo la scolarizzazione dei giovani abitanti di quelle zone.

Entrambi gli eventi sono alla portata di tutti, grandi e piccini. L’occasione è ottima per ritrovarsi tutti insieme a conclusione della stagione sportiva, fare un po’ di bene, riflettendo e divertendosi.