Unione. Allerta meteo rossa per criticità idraulica in Bassa Romagna

La protezione Civile dell’Emilia Romagna ha Emanato l’allerta n.115/2019 ROSSA per la zona D per il transito della piena del fiume Po.

Per giovedì 28 novembre si prevedono venti forti da sud-ovest sui settori collinari e le aree di pianura orientale a ridosso della via Emilia, con intensità comprese tra 62-74 km/h.

La criticità idraulica nella zona D è ROSSA per il transito della piena del fiume Po con livelli idrometrici previsti superiori alla soglia 3, che però non rappresentano un pericolo per l’area della Bassa Romagna.

Le precipitazioni della giornata di mercoledì 27 novembre potranno determinare superamenti della soglia 1 anche sul fiume Reno per i territori a monte della Bassa Romagna

L’allerta completa (la numero 115 del 2019) si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili all’indirizzo www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sicurezza/Protezione-civile/Documenti-utili.

Per emergenze è comunque sempre attivo il numero verde 800 072525.