Presentata la Mostra “Le Madri fondatrici dell’Europa” con Maria Pia di Nonno al Liceo di Lugo

Nella giornata odierna, sabato 30 novembre, ha avuto luogo la presentazione della Mostra “Le Madri fondatrici dell’Europa” e l’incontro-conferenza sul tema da parte di Maria Pia di Nonno, rivolti agli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo di Lugo, in collaborazione con l’Associazione “Amici di Neresheim” di Bagnacavallo.

Maria Pia Di Nonno, dottore di ricerca in Storia dell’Europa presso l’Università “La Sapienza” di Roma, vincitrice del Premio Giacomo Matteotti – Sessione Tesi – indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2014, del Premio Giampiero Orsello per il libro “Le Madri fondatrici dell’Europa” nel 2019, del Premio Antonio Preto categoria giovani nel 2018, ha incentrato le proprie ricerche storiografiche sul processo d’integrazione europea e sulla valorizzazione del ruolo delle donne nella storia.

Nell’aula magna del Liceo, introdotto dal dirigente scolastico Giancarlo Frassineti, dal curatore dell’evento prof. Fabio Pagani, dalla referente dell’Associazione “Amici di Neresheim” Gabriella Foschini, con la mostra comprendenti pannelli illustrativi ed arricchita da disegni di Giulia Del Vecchio, già esposta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e in diverse città italiane, Di Nonno ha esposto il ruolo fondamentale svolto dalle donne nel processo di integrazione europea, riportando le testimonianze delle donne impegnate nella costruzione europea, soggetti della mostra:

Ursula Hirschmann, che diffuse in Italia il Manifesto di Ventotene, organizzò il primo incontro del Movimento Federalista Europeo e fondò il gruppo “Donne per l’Europa”; Ada Rossi, che diffuse il Manifesto di Ventotene e promosse attivamente le attività del movimento Giustizia e Libertà; Louise Weiss, che aprì la seduta inaugurale del Parlamento Europeo eletto per la prima volta a suffragio Universale (1979); Eliane Vogel-Polsky, professoressa e avvocata, che si occupò della diretta applicabilità dell’art. 119 del Trattato Istitutivo delle Comunità Economiche Europee, relativo alla parità salariale; Maria De Unterrichter, tra le ventuno donne elette alla Assemblea costituente della Repubblica Italiana e fu sostenitrice della causa delle donne, dell’educazione e dell’Europa; Sophie Scholl, studentessa uccisa dalla polizia nazista per aver disseminato i foglietti del Gruppo ‘La Rosa Bianca’ che inneggiavano alla pace tra i popoli europei; Fausta Deshormes La Valle, caporedattrice della rivista “Giovane Europa” e responsabile dell’Ufficio Informazione Donne della Commissione Europea; Sofia Corradi, promotrice del Programma Erasmus e vincitrice nel 2016 del prestigioso Premio Carlo V; Simone Veil, prima donna ad essere eletta Presidente del Parlamento europeo.

L’incontro-conferenza sì è concluso con un dibattito con gli studenti, stimolati dal tema e dalla coinvolgente esposizione.