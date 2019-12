Cotignola. Venerdì 6 dicembre è “La notte dei Concerti”. Un trittico di eventi musicali per tutti i palati

Venerdì 6 dicembre, a Cotignola, è in programma La notte dei concerti, un trittico di rassegne musicali.

Si comincia con il Concerto Lirico, organizzato dal Comitato Telethon/Uildm Bassa Romagna in ricordo di Marina Pironi, che andrà in scena alle 20.30 nella chiesa di san Francesco.

A esibirsi sarà la Corale Lirica Giovanile della Scuola Media di Villanova, mentre a dirigere sarà il Maestro Alberto Martuzzi. Entrata a offerta libera (minimo 5 euro) e il ricavato sarà interamente devoluto alla ricerca Telethon.

Sempre alle 20.30, nella chiesa di Santo Stefano (via Antica Pieve 9) di Barbiano, si terrà il Concerto di Natale con la Young Musicians European Orchestra, diretta da Matteo Parmeggiani.

Si esibiranno l’oboista Simone Fava, il violinista Vikram Sedona e il violoncellista Enrico Mignani. L’ingresso è gratuito.

Alle 21.30 invece ultimo appuntamento con la rassegna di convergenze tra identità sonore e visive Radici. Gli Insoliti Ignoti + Mauro Santini presentano al teatro Binario (viale Vassura 20) Bianco.

Mauro Santini è film maker che realizza i suoi film senza sceneggiatura, documentando il quotidiano in una forma diaristica, caratterizzata da un racconto visivo in prima persona. Frida Split musicista e compositrice collabora con artisti nazionali e internazionali in progetti di spettacolo e di ricerca. Per Bianco ha costituito un ensemble di musica da camera con musicisti di raro talento e il coro de Gli Insoliti Ignoti. Bianco è uno dei film che sarà sonorizzato. Sul palco Frida Split (pianoforte, flauto bansuri, basso elettrico), Anna Forlivesi (arpa celtica, flauti, charango, voce), Pier Foschi (batteria), Fabio Buzzi (chitarra acustica, chitarra elettrica), Giacomo Gamberucci (violoncello), Insoliti Ignoti (coro). Il concerto è a ingresso gratuito