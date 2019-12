San Bernardino Gospel Choir Fest. Una festa dedicata ai più piccoli

San Bernardino Gospel Choir Fest è una giornata interamente dedicata ai più piccoli, che si terrà sabato 14 dicembre, dalle 14 alle 19.30 nel piazzale della Chiesa di San Bernardino.

Il programma giornaliero parte alle 14 con lo spettacolo della scuola materna, mentre alle 14.30 vi saranno le letture animate.

Alle 15.30 sarà invece la scuola primaria a mettere in scena il proprio spettacolo, mentre alle 16.15 ci sarà l’arrivo di Babbo Natale con una merenda per tutti i partecipanti.

Si riparte alle 17 con vari giochi di gruppo, per poi chiudere la giornata, alle 18, con il coro gospel tenuto dai The Colours of Freedom, diretti da Emilio Cortesi, e con un cinema natalizio per i più piccoli.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione promozione sociale Il ponte San Bernardino, la parrocchia di San Bernardino, La scuola Senza Zaino G. Marconi di San Bernardino ed è sostenuta dalla consulta di decentramento di San Bernardino di Lugo.