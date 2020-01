Tre nuove cinture nere per il Team Romagna Judo

Erano gli anni 70 quando la lughese Giovanna Fabbri lasciava il judo dopo aver vinto ben 6 medaglie nazionali federali ai campionati Italiani (un oro, tre argenti, due bronzi) e nel 2019 ritorna sul tatami con un obbiettivo: la cintura nera.

Oltre al ritorno di Giovanna, anche Rossana Crispino dopo una pausa di cinque anni ha voluto raggiungere l’obbiettivo. Allenate e preparate dal Maestro Paolo Berretti 7 Dan del Team Romagna Judo, hanno conquistato l’ambita cintura nera.

Nella stessa giornata si è diplomato cintura nera anche un nuovo allievo Giulio Cesare Solaroli.

Il M°Paolo Berretti ha al suo attivo numerose medaglie ai Campionati Italiani ed Europei, conquistate dai suoi atleti e salgono a 70 le cinture nere conquistate dal Team Romagna judo.

Nell’anno 2019 ben 4 titoli italiani con Casella Riccardo (esordiente A), Camerani Francesco, Gabelli Andrea (cadetti) Degli Angioli Chiara (juniores).

Il TEAM ROMAGNA JUDO svolge la sua attività a Lugo, presso la nota palestra Ex-Enal in Via Emaldi 20; gli allenamenti si svolgono nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì; i corsi sono rivolti ai bambini, ai ragazzi, al settore agonistico ed alla difesa personale; le iscrizioni sono sempre aperte e c’è la possibilità di fare prove gratuite; per informazioni contattare Susy 347 7946028 oppure Silvana 338 4883428.