Torna Mattoncini in Massa. In mostra opere a tema Disney, Harry Potter, Star War e Signore degli anelli

All’interno di sala Zaccaria Facchini di Massa Lombarda in occasione del Patrono di San Paolo, il 24-25-26 gennaio 2020, verrà allestita per il secondo anno la mostra Mattoncini in Massa.

In mostra una città fatta tutta di mattoncini con Luna Park e zona sportiva, inoltre verrà esposta una seconda città creata con le opere dei bambini delle scuole del concorso “La casa che vorrei”.

“Ci saranno opere a tema Harry Potter, Technic, Star War, Stranger Things, Disney, Signore degli anelli e tante curiosità” assicurano gli organizzatori.

Orari di apertura: venerdì 24gennaio dalle 14 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 19.

In programma animazione per bambini, gioco libero con i mattoncini e domenica pomeriggio gioca bimbi. Alle ore 18 premiazione del concorso “la casa che vorrei”.