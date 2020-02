“Rigeneriamo Lavezzola”. Lunedì 17 febbraio serata di presentazione del percorso partecipativo

Il processo partecipativo “Rigeneriamo Lavezzola” sarà ufficialmente presentato alla cittadinanza lunedì 17 febbraio alle ore 20:30 presso la Sala Comunale di Lavezzola. Oggetto del percorso partecipativo, fortemente voluto dal Comune di Conselice, è la riqualificazione urbana della frazione lavezzolese unitamente a un suo rilancio sociale, attraverso il coinvolgimento di cittadini, associazioni, aziende e Amministrazione Comunale stessa che, occupati in attività di ascolto reciproco ed elaborazione di soluzioni condivise, si impegneranno congiuntamente per migliorare la qualità della vita dei cittadini e la vivibilità del territorio e dell’ambiente.

Il passo iniziale di questa co-progettazione è avvenuto il 14 gennaio scorso con il primo incontro del Tavolo di Negoziazione, mentre ora si aprirà ufficialmente il coinvolgimento di tutta la comunità di Lavezzola: nella prima fase del percorso verranno ascoltati i bisogni e le idee delle persone attraverso la compilazione di un questionario che sarà disponibile sia online, sia cartaceo presso alcune attività commerciali lavezzolesi che fungeranno da ambasciatori del percorso, identificabili grazie all’esposizione della girandola gialla simbolo del percorso.

Nella seconda fase prevista per marzo/aprile, dopo avere analizzato i dati raccolti attraverso i questionari, saranno organizzate passeggiate di quartiere e laboratori partecipativi che serviranno all’elaborazione condivisa di tre progetti per la rigenerazione urbana e sociale di Lavezzola, finalizzata alla co-progettazione di azioni e alla co-gestione di beni e spazi pubblici o privati a uso pubblico. In particolare, le aree idealmente individuate per questi progetti sono: il Parco Pubblico “Falcone e Borsellino” e Villa Verlicchi che si affacciano su via Bastia; via Carracci e l’area degli impianti sportivi comunali adiacente alla Casa Comunale di Lavezzola che ospita associazioni e servizi; Piazza Tiziano come piazza chiusa, ideale per ospitare eventi.

Infine, a maggio si terrà l’evento conclusivo di Rigeneriamo Lavezzola in cui verranno raccontati il percorso e la partecipazione dei cittadini, i momenti salienti e tutte le proposte e le idee che sono emerse nei mesi precedenti. Sarà inoltre l’occasione per la consegna all’Amministrazione Comunale del Documento di Proposta Partecipata da parte dei cittadini: questo documento è il prodotto finale di tutto il percorso partecipativo e servirà al Comune di Conselice per la redazione del Piano di Programmazione Partecipata per il rilancio di Lavezzola.

Rigeneriamo Lavezzola ha vinto il sostegno della Regione Emilia Romagna grazie alla LR 15/2018 ed è coordinata dai facilitatori esperti di Villaggio Globale Coop.Sociale.

E’ possibile restare sempre aggiornati sulle attività del percorso partecipativo visitando la sezione dedicata nel sito istituzionale HYPERLINK “http://www.comune.conselice.ra.it/Citta-e-territorio/Progetti-di-partecipazione”www.comune.conselice.ra.it/Citta-e-territorio/Progetti-di-partecipazione oppure iscrivendosi al gruppo Facebook www.facebook/groups/rigeneriamolavezzola o tramite mail all’indirizzo partecipazione@comune.conselice.ra.it