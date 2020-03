Giornate FAI di Primavera. Posticipate anche a Ravenna al 9 e 10 maggio

Rimandato al 9 e 10 maggio l’appuntamento con le Giornate FAI di Primavera. La due gironi dedicata alla scoperta e valorizzazione del patrimonio storico-artistico del Bel Paese era in programma nel fine settimana del 21 e 22 marzo, ma a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, è stata rimandata all’inizio di maggio.

Ad annunciare il “posticipo” è il Fondo Ambiente Italiano, attraverso una breve nota ufficiale pubblicata sul sito www.fondoambiente.it : “La più grande festa di piazza dedicata ai Beni Culturali posticipa il consueto appuntamento primaverile al mese di maggio. L’appuntamento è rinviato perché crediamo che questo festoso ritrovarsi sia il modo migliore per reagire alle difficoltà di queste settimane e rimettere in moto l’Italia dell’arte e della cultura. Per questo il 9 e il 10 maggio vi invitiamo ancora più numerosi nelle piazze, per sostenere l’Italia più bella e dare nuova forza, insieme, al nostro patrimonio culturale grazie all’amore per l’arte, per la natura e all’inesauribile voglia di scoprire le meraviglie del nostro Paese”.

Anche in tutta la provincia di Ravenna quindi i tanti appassionati, che ogni hanno partecipano all’appuntamento primaverile, dovranno solo aspettare l’inizio di maggio: “L’attesa Primavera del FAI è solo rimandata” .