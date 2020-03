Russi. Lo Ziggy bar chiude fino a data da destinarsi. Il titolare: la salute viene prima di tutto

“Dalle ore 12 di martedì 10 marzo lo Ziggy bar chiuderà fino a data da destinarsi” con queste parole, affidate ad un post su facebook, Nicola Fabrizio titolare del bar in Via Giuseppe Ungaretti a Russi, ha annunciato la decisione di chiudere.

“Sin dall’inizio abbiamo preso sul serio il problema e abbiamo messo in campo ogni misura necessaria a contrastare il Corona virus, anche oltre il richiesto dalla legge – spiega Nicola Fabrizio-. Sinceramente avremmo già voluto chiudere, ma per la nostra categoria (bar) non erano nè sono previsti sostegni o finanziamenti statali e/o regionali, i quali sono previsti, al momento, solo per le categorie a cui la chiusura era ed è obbligatoria. Bisogna considerare che la cassa integrazione straordinaria che avrei chiesto per i miei dipendenti, al momento è poco finanziata e non mi viene concessa, per non parlare poi delle spese fisse che gravitano sopra la mia azienda. Ma arrivi a un punto in cui la salute viene prima di tutto, e la mia personalissima e sofferttissima decisione è quella di chiudere, per noi, per voi, per il bene di tutti. Una scelta coraggiosa che credo in pochi seguiranno. A presto Ziggy! Andrà tutto bene!”