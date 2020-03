Lugo. Assalto al bancomat della Cassa di Risparmio di Ravenna in via De’ Brozzi

Colpo alla filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna in via De’ Brozzi, a Lugo. Intorno alla mezzanotte tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo, con due esplosioni, una banda di malviventi ha fatto saltare lo sportello bancomat e il vetro antisfondamento. Una volta entrati nella filiale, i malviventi hanno arraffato il denaro, sembra di tratti di diverse migliaia di euro, per poi darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono giunti i carabinieri, che ora cercheranno di risalire ai malviventi, ma non si esclude l’ipotesi che possa trattarsi della stessa banda che pochi giorni fa aveva messo a segno altri colpi simili, sempre ai danni di sportelli bancomat in Bassa Romagna, usando la tecnica esplosiva ‘della marmotta’.